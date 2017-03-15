Блокада Донбасу: Порошенко доручив Мінфіну підрахувати збитки України

Президент України Петро Порошенко заявляє, що доручив міністру фінансів Олександру Данилюку та уряду обрахувати втрати України від блокади Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв'ю українським телеканалам.

«Сьогодні було доручено міністру фінансів Олександру Данилюку підготувати розрахунки для уряду. Уряд має зараз обрахувавши, мінімізувавши втрати, проінформувати суспільство про ціну, яку Україна заплатить за ці безвідповідальні рішення», - заявив він.

«Я сказав, що за це заплатять не лише так звані ватажки «ДНР» та «ЛНР», а і ті політичні сили, які взяли на себе відповідальність за блокаду, це «Батьківщина», це «Самопоміч», і народ має право знати своїх героїв», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня на Донбасі силами кількох ветеранів АТО і представників політичних сил було зупинено залізничне і автомобільне сполучення на лінії розмежування між Україною і непідконтрольними територіями. Це спровокувало блокаду поставок вугілля з українських шахт на українські металургійні підприємства і ТЕС. В середині лютого Кабмін запровадив спеціальні заходи на ринку електроенергії, які передбачають економне використання вугілля. Це сприяло безперебійній роботі енергосистеми країни для споживачів, але вимагало від промислового сектору скоротити виробництво і споживання ресурсів. Ключові металургійні підприємства значно скоротили випуск продукції і заявили про можливість повної зупинки цехів.