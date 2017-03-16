Порошенко очікує на отримання Україною 1 мільярду доларів від МВФ у березні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв'ю українським телеканалам.

«Я зараз можу напевно стверджувати, що 20 березня відбудеться засідання правління Міжнародного валютного фонду. Як мені і обіцяла Крістін Лагард, виконавчий директор МВФ, ми отримаємо 1 млрд доларів, і я сподіваюсь, це відбудеться ще в березні», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. до кінця 2016 року.

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Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, включаючи прийняття збалансованого держбюджету на 2017 рік і націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк», проте засідання Ради директорів з українського питання весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи і упровадження обороту земель. Засідання Ради директорів МВФ з українського питання відбудеться 20 березня.