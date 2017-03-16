Курс мексиканського песо різко зріс після підвищення ставки ФРС

Рішення ФРС США про підвищення базової процентної ставки в середу різко підвищило курс мексиканського песо до долара, довівши його до найкращого показника з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах в США в листопаді минулого року.

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ЦБ Мексики відфіксував у середу спот-курс долара на рівні 19,27 песо. За день мексиканська валюта відіграла відразу 42,5 сентаво до американської, або 2,16%, повідомляє Прайм.

У роздрібній торгівлі долар можна було купити за 19,55 песо проти 19,95 песо у вівторок, повідомляє банк Citibanamex.

Комітет з відкритих ринків ФРС США за підсумками березневого засідання підвищив базову процентну ставку до 0,75-1% річних з колишнього рівня 0,5-0,75%.