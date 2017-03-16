Нацбанк спростив купівлю валюти для бізнесу

Національний банк України дозволив суб'єктам господарювання купівлю валюти за рахунок отриманих гривневих кредитів під державні гарантії в рамках програм підвищення обороноздатності і безпеки держави.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №22, яке набирає чинності сьогодні, 16 березня.

Згідно з документом, також регулятор увів спрощений порядок купівлі валюти для повернення за кордон іноземному інвестору відсотків, нарахованих на залишок коштів на інвестиційному рахунку.

За оцінками регулятора, попит на валюту для проведення цих операцій не чинитиме дестабілізуючого впливу на валютний ринок.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої у грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження на ринку бізнесу, банків і фізичних осіб.

Зокрема, регулятора анонсував зниження норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 65% до 50%, а в подальшому повне скасування цієї вимоги.

Крім того, НБУ має намір підвищити ліміт купівлі фізособами готівкової валюти в еквіваленті 150 тис. грн, що у 12 разів вище чинного ліміту.

Крім цього, Нацбанк планує дозволити громадянам інвестиції за кордон до 50 тис. євро без індивідуальної ліцензії.