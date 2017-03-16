Російський "Сбербанк" увів нові обмеження на зняття готівки в Україні

В Україні ПАТ «Сбербанк» увів нові, більш жорсткі ліміти на зняття готівкових коштів для своїх клієнтів. Нові обмеження запрацюють із сьогоднішнього дня. Про це повідомили у прес-службі «Сбербанку».

У повідомленні йдеться, що ліміти введені «в умовах протизаконних дій стосовно банку третіми особами».

Відтак, нові обмеження для клієнтів "Сбербанку" для юридичних осіб:

- на операції зі зняття готівки з карткових рахунків в розмірі 20 000 грн. / 750 доларів США / 700 ЄВРО (в залежності від валюти рахунку) на добу по одному картковому рахунку клієнта;

– на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків (в тому числі, але не виключно, перекладів з карт банку, розрахунків картками банку в торгово-сервісних мережах, розрахунків в мережі Інтернет та ін.) В розмірі 30 000 грн. / 1100 доларів США / 1000 євро (в залежності від валюти рахунку) на добу по одному картковому рахунку клієнта.

Читайте такожРНБО доручила Нацбанку та СБУ внести пропозиції щодо санкцій проти "дочок" російських держбанків

Для фізичних осіб діють наступні нові обмеження:

- на видачу готівкових грошових коштів в національній і/або іноземній валюті, а також банківських металів, з поточних рахунків фізичних осіб через каси банку у розмірі 30 000 грн (екв. у інших валютах і/або банківських металах) на добу на одного клієнта;

- на здійснення будь-яких безготівкових операцій (перерахувань коштів) з поточних рахунків фізичних осіб у розмірі 30 000 грн. (чи еквівалент в іншій іноземній валюті) на добу на одного Клієнта;

По карткових рахунках:

- на проведення будь-яких безготівкових операцій з карткових рахунків (у тому числі, але не виключно, переказів з карт банку (card to card, person to person), розрахунків картами банку в торгово-сервісних мережах, розрахунків картами в мережі Інтернет та ін.) у розмірі 30 000 грн./ 1100 доларів США / 1000 ЄВРО на добу по одному картковому рахунку клієнта;

- за операціями зняття готівки з карткових рахунків у розмірі 20 000 грн./750 доларів США/700 ЄВРО (залежно від валюти рахунку) на добу по одному картковому рахунку клієнта;

Виплата (погашення) іменних депозитних (ощадних) сертифікатів для фізичних осіб здійснюється тільки через поточний рахунок клієнта.

Також змінили ліміти із грошових переказів з карти на карту. Максимальна добова сума – не більше 30 тис. грн з урахуванням комісії.

Інші ліміти залишили без змін: максимальна сума одного переказу (з урахуванням комісії) - 14999 грн, максимальна сума усіх переказів за місяць (з урахуванням комісії) - 149999 грн.

Нагадаємо, 15 березня «Сбербанк» вже вводив обмеження на зняття готівки в розмірі 30 тис. грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті через каси банку на добу на одного клієнта. У банку заявили, що тимчасові обмеження викликані порушенням графіків інкасації відділень/банкоматів філіальної мережі банку.