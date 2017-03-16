Гройсман: блокада переміщення вантажів в зоні АТО загрожує економічному зростанню

Блокада переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні проведення АТО загрожує економічного зростання України, уряд шукає шляхи стабілізації ситуації.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на бізнес-форумі в Києві.

«Сьогодні виникли загрози утримання економічного зростання у зв'язку з блокадою, яка сталася на сході країни. Я вже говорив і зараз скажу - ця блокада відбувається виключно в інтересах Російської Федерації. Ті, хто розуміють економічні процеси, також розуміють, що це так і є. Зараз ми дивимося на те, що потрібно зробити, щоб утримати ситуацію та забезпечити відповідне зростання», - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив, що уряд все ж позитивно розцінює перспективи української економіки у 2017 році у зв'язку з переорієнтацією на нові ринки і перспективами залучення інвестицій.

«Ми оптимістично дивимося у 2017 рік», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлялося на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Після цього 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дозволили знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ та не допустити проблем з енергопостачанням.

Енергетичну блокаду АТО розкритикували президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За оцінками об'єднання "Укрметалургпром", втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менше 3,5 млрд дол.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін увів порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Цим документом уряд дозволив переміщати через лінію розмежування із зоною АТО тільки гуманітарні вантажі, а також товари, які необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

14 березня Порошенко заявив, що низка українських підприємств у зоні АТО була незаконно конфіскована владою так званих «ДНР» і «ЛНР». За словами президента, Україна не може мати з цими активами ніяких економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.

РНБО на засіданні 15 березня прийняла рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Після засідання секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони будуть перекриті всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.