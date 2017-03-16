Гройсман: ми будемо продовжувати співпрацю з МВФ, будемо боротися за ці реформи

Україна має намір повністю і вчасно виконати програму розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду EFF обсягом 17,5 млрд дол., розраховану до 2019 року, й провести відповідні реформи.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на бізнес-форумі в Києві.

«Сьогодні це виклик для сучасних політиків, для нас усіх. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, ми будемо боротися за ці реформи, і як наслідок - розраховуємо на подальшу співпрацю», - відповів прем'єр на запитання про перспективи успішного виконання програми МВФ у повному обсязі до 2019 року.

Водночас, Гройсман підкреслив важливість відродження національної економіки для усунення боргового навантаження та забезпечення стабільного зростання.

«Одержання підтримки Міжнародного валютного фонду ми розглядаємо як тимчасову позику. Нам потрібно відроджувати національну економіку. Економіка повинна працювати відповідним чином, щоб ми могли розраховуватися з боргами, які Україна накопичила. Все, що Україна накопичила - це від бездарної, популістської та неякісної політики тих, хто свого часу відповідав за зміни в країні», - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. до кінця 2016 року.

Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, включаючи прийняття збалансованого держбюджету на 2017 рік і націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк», проте засідання Ради директорів з українського питання весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ узгодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи та запровадження обороту земель. Засідання Ради директорів МВФ із українського питання відбудеться 20 березня.