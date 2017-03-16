"ПриватБанк" повідомив НБУ про необхідність докапіталізації - Гонтарева

Націоналізований «ПриватБанк» направив листа до Національного банку України, в якому повідомив про необхідність докапіталізації банку.

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Про це в ході бізнес-форуму в Києві повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Наглядова рада банку звернулася до нас щодо додаткової докапіталізації", - сказала голова НБУ, не уточнивши, про яку суму йдеться.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на позачерговому засіданні 18 грудня 2016 року прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки та оборони за пропозицією Національного банку України.

Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі. При цьому він зазначав, що докапіталізація банку пройде в кілька етапів. Максимальна сума докапіталізації - 148 млрд грн, мінімальна - 116 млрд грн.