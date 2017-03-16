Гонтарева про свою відставку: "Наразі рано говорити про прощальну вечірку. Я чекаю призначення технократа"

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура технократа. Про це вона повідомила у ході бізнес-форумі в Києві.

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«Наразі рано говорити про прощальну вечірку. Я чекаю на призначення професійного технократа», - сказала вона.

Голова НБУ зазначила, що попередить про свій відхід за місяць.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку та про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на 7 років.

Вимоги відправити у відставку Гонтареву періодично озвучують у ЗМІ депутати та експерти.

Раніше на підтримку голови НБУ неодноразово виступали посли країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, керівники міжнародних організацій, а також найбільша профільна асоціація України та керівники найбільших банків країни, відзначаючи успішне очищення регулятором під проводом Гонтаревої банківського сектора.