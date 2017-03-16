Міністр фінансів про транш МВФ: розраховуємо отримати наступного тижня

У понеділок, 20 березня, відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, і Україна вже наступного тижня може отримати наступний транш від МВФ у розмірі 1 млрд дол.

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Про це в ході інвестиційної конференції в Києві повідомив очільник Міністерства фінансів України Олександр Данилюк.

«Наступного понеділка відбудеться зустріч директорів МВФ. Я думаю, наступного тижня ми вже отримаємо транш МВФ», - сказав Данилюк.

При цьому міністр зазначив, що отримання цього траншу буде рекордом для України, оскільки раніше наша країна ніколи не доходила так далеко в програмі співпраці з МВФ.

Міністр зазначив, що переговори України з МВФ проходять нелегко, але дуже конструктивно, і Україна показує великий прогрес у роботі з Фондом.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. до кінця 2016 року.

Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, включаючи прийняття збалансованого держбюджету на 2017 рік і націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк», проте засідання Ради директорів з українського питання весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи та запровадження обороту земель. Засідання Ради директорів МВФ щодо українського питання відбудеться 20 березня.