Гройсман обіцяє подолати корупцію на всіх митницях

Уряд має намір подолати корупцію на всіх українських митницях і створити сприятливі умови для розвитку конкуренції та легального бізнесу в нашій країні.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на бізнес-форумі в Києві.

«Ми подолаємо корупцію на всіх митницях нашої країни, ми забезпечимо реформування митниці, ми ліквідуємо неефективні митниці. Ми зробимо дві речі: з одного боку, зможемо наповнювати український бюджет, а з іншого боку - створимо умови для якісної конкуренції. Сірий імпорт, який міг ввозиться в Україну за заниженими параметрами, він не лише знищує можливості надходження до бюджету, він знищує конкуренцію в нашій країні», - сказав прем'єр.

Він повідомив, що за 5 днів роботи нової команди на Одеській митниці вона виконала місячний план митних надходжень до бюджету.

«Новий в. о. керівника Державної фіскальної служби вчора надіслав мені інформацію - я був у Туреччині - про результати роботи Одеської митниці. Ми сформували окремий підрозділ із 17 осіб, які виїхали для того, щоб правильно організувати роботу. Я хотів навести одну цифру: за 5 днів роботи Одеська митниця виконала план надходжень за один місяць. Уявіть собі, наскільки масштабні корупційні речі були на Одеській митниці", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій. У травні минулого року Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України та Митною й прикордонної службою США в припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн. Угода стала одним із етапів дворічного проекту реформування української митниці від уряду США з обсягом фінансування 4 млн дол. Проект було узгоджено навесні 2016 року. Раніше прем'єр оцінив потенціал зростання митних платежів до бюджету України в 50 млрд грн на рік.