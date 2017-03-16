"Інтеграл-Банк" напередодні банкрутства вивів через австрійський Meinl Bank $14 мільйонів - Фонд гарантування

«Інтеграл-Банк» до введення тимчасової адміністрації вивів кошти через австрійський Meinl Bank AG у сумі 14,16 млн дол. США, повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Як наголошується в повідомленні, «Інтеграл-Банк» відкрив кореспондентський рахунок у Meinl Bank AG з нарахуванням відсотків на залишок у розмірі 3% річних, при цьому кошти на коррахунку були забезпеченням виконання кредитних зобов'язань перед австрійським банком. У травні 2015 року у зв'язку з невиконанням кредитних зобов'язань Meinl Bank AG списав з коррахунку на свою користь кошти «Інтеграл-Банку» на загальну суму 14,16 млн дол.

Крім того, Фонд повідомив, що з січня по травень 2015 року за допомогою проведення збиткових форексних операцій з «Інтеграл-Банку» було виведено близько 26 млн грн, 2,35 млн дол. і 230 тис. євро.

Крім цього, один з акціонерів банку за попередньою змовою з керівниками страхових і фінансових компаній видав 19 кредитів під заставу «сміттєвих» цінних паперів, і станом на 1 лютого 2017 року загальна сума цих кредитів становила близько 140 млн грн.

Також Фонд повідомив, що керівництво банку погодило видачу 20 кредитів своїм пов'язаним особам, і на 1 лютого сума цих кредитів становила близько 380 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного «Інтеграл-Банку» 25 листопада 2015 року. З 15 вересня в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Інтеграл-банк» працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, який володіє прямо та опосередковано через інвесткомпанію «Інвестиційно-торговий союз» 48,5705% акцій банку.