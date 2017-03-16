Порошенко дав добро на введення санкцій проти російських банків

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як зазначається у відповідному указі, рішення РНБО було ухвалено відповідно до статті 5 закону України «Про санкції» та з урахуванням пропозицій Національного банку України.

Санкції строком на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.

Кабінет міністрів разом із Національним банком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій та невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, вказаних у рішенні РНБО.

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Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних юридичних осіб.

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони 15 березня доручила Національному банку України і Службі безпеки протягом доби внести пропозиції щодо санкцій проти банківських установ, у капіталі яких є частка держбанків Російської Федерації.

Пізніше Нацбанк заявив, що пропонує ввести санкції до дочірніх структур російських держбанків в Україні у формі заборони на виведення капіталу за межі країни. Санкції торкнуться дочірніх структур державних російських банків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВіЕс Банк».