Єврокомісія затвердила рішення виділити Україні €600 мільйонів

Європейська комісія затвердила рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в 600 млн євро.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення оприлюднене сьогодні.

«Європейська комісія від імені ЄС сьогодні затвердила рішення виділити другий транш макрофінансової допомоги Україні, позику на суму 600 млн. євро», - йдеться в повідомленні.

Про виділення другого траншу стало відомо 10 лютого під час візиту до Брюсселя прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер тоді на прес-конференції заявив, що ЄС готовий виділити другий транш, розраховуючи на те, що уряд і парламент України зможуть виконати ключову умову - зняти заборону на експорт лісу-кругляку, введену у 2015 році терміном на 10 років.

Гройсман заявив, що ця макрофінансова допомога буде спрямована до бюджету і додатково позитивно вплине на розвиток економіки України.

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Довідка УНІАН. Європейський Союз є одним з найбільших кредиторів та донорів України, забезпечуючи фінансування різних програм реформ в економіці та соціальній сфері.

У квітні 2014 року ЄС задекларував готовність надати фінансову допомогу Україні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку.

В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро.

У 2015 році Євросоюз запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. В рамках цієї програми Україна також отримала 600 млн євро. Однак виділення наступних кредитних траншів призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляку, а також підтримки переселенців. Зокрема в 2016 році кредитних траншів від ЄС Україні не отримала.

Умова ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги була озвучена в другій половині 2016 року і виявилася багато в чому несподіваною для України. На думку європейської сторони, прагнення влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісів і продажем деревини не мало успіху. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольований вивіз деревини мав місце, але держава не отримує від цього ніяких прямих доходів. Більше того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що несе серйозні екологічні наслідки для України. У цьому зв'язку в ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу, як такий, що не виконав свою пряму функцію, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також опрацювати стратегію відновлення лісів. При цьому у Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.