Частка активів держбанків в банківській системі перевищила 50% - Гонтарева

Частка державних банків після націоналізації найбільшого банку країни "Приватбанку" склала 52% за обсягом активів, і влади повинні розробити найближчим часом ефективну стратегію щодо ліквідації монополії держави у секторі.

Про це в ході бізнес-форумі в Києві повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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"52% банківського сектора тепер у держвласності, і це не дуже хороша ситуація. Мають бути ефективні кроки, щоб зруйнувати монополію держави в банківському секторі", - сказала вона.

Вона зазначила, що остання стратегія розвитку державних банків створювалася в 2015 році і потребує оновлення у відповідності з новими реаліями.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України очікує затвердження Кабінетом міністрів оновленої стратегії державних банків через два-три місяці.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк".

Відповідно до затвердженої урядом у 2015 році стратегії реформування державного банківського сектора, приватизація "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" очікується в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. З капіталу "Укргазбанку" держава в рамках стратегії має намір частково або повністю вийти до кінця 2017 року.

Після націоналізації найбільшого в Україні банку "Приватбанку" за рішенням Кабінету міністрів від 18 грудня 2016 року на підставі відповідних рекомендацій Ради національної безпеки і оборони в уряді заявили про майбутню коригуванні стратегії держбанків.