Міністр фінансів оцінив можливі втрати України від блокади Донбасу

Міністерство фінансів України попередньо оцінює негативний вплив блокади Донбасу на економіку країни в 1,3% ВВП.

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Про це журналістам повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Це середній сценарій, але цифра може бути нижче, до 2%", - зазначив міністр.

При цьому Данилюк зауважив, що до кінця сьогоднішнього дня Мінфін визначиться з іншими можливими економічними втратами країни.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив міністру фінансів Олександру Данилюку і уряду підрахувати втрати України від блокади Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлялося на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива.

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Після цього 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дозволили знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ та не допустити проблем з енергопостачанням. Енергетичну блокаду АТО розкритикували президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За оцінками об'єднання "Укрметалургпром", втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менше 3,5 млрд дол.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін увів порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Цим документом уряд дозволив переміщати через лінію розмежування із зоною АТО тільки гуманітарні вантажі, а також товари, які необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

14 березня Порошенко заявив, що низка українських підприємств у зоні АТО була незаконно конфіскована владою так званих «ДНР» і «ЛНР». За словами президента, Україна не може мати з цими активами ніяких економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.

РНБО на засіданні 15 березня прийняла рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.