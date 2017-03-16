У Кабміні повідомили, коли подадуть в Раду проект пенсійної реформи

Кабінет міністрів України в квітні подасть на розгляд парламенту проект пенсійної реформи.

Про це в ході інвестиційної конференції в Києві повідомив голова Міністерства фінансів України Олександр Данилюк.

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"Пенсійна реформа буде подано до парламенту в квітні. Сподіваємося, що вона буде затверджена до кінця квітня, найпізніший термін - у травні", - сказав міністр.

Данилюк зазначив, що міністерство при розробці реформи співпрацює з Мінсоцполітики, Світовим банком і МВФ.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Пенсійна реформа України за умови якісного реформування може стати бездефіцитній до 2024 року.

проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України в березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат з одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 мільярдів гривень. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється. У той же час, він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку. За розрахунками уряду, виконати завдання по скороченню дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат та зростання кількості платників єдиного соціального внеску - ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.

За даними уряду, рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень виконується сьогодні в повному обсязі як у бюджетній сфері, так і в недержавному секторі економіки.