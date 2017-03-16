Трамп представив бюджет США: менше на допомогу іншим країнам, більше на безпеку

15:42, 16 березня 2017
Фінанси
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Дональд Трамп зазначив, що основні положення бюджету відповідають його обіцянкам забезпечити безпеку американського народу й утримати терористів подалі від США.

REUTERS

Витрати федерального уряду США в 2018 фінансовому році складуть 1,1 трильйона доларів, повідомляє Прайм з посиланням на опублікований у четвер проект федерального бюджету.

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"Ці основні положення бюджету відповідають моїм обіцянкам сфокусуватися на забезпеченні безпеки американського народу і стримування терористів подалі від нашої країни", - заявив у зв'язку з цим президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що даний проект передбачає "серйозне скорочення витрат на надання іноземної допомоги". За його словами, "настав час віддати пріоритет безпеки і добробуту американців і попросити інший світ платити свою чесну долю".

Як підкреслив Трамп, "бюджет, який ставить Америку на перше місце, робить безпеку нашого народу головним пріоритетом".

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Теги: #США#Трамп#бюджет