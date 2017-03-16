США сподіваються, що Гонтареву на посаді голови НБУ замінить досвідчений аполітичний менеджер - посол

США сподіваються, що після відходу нинішньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої зі свого поста на цю посаду буде призначений досвідчений, компетентний і аполітичний менеджер.

Про це заявила посол США Марі Йованович на бізнес-форумі в Києві.

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"Голова Національного банку Валерія Гонтарева заслуговує великої подяки за багато зміни в банківському секторі. Вона отримала заслужені овації сьогодні вранці. Нам буде її не вистачати голови Національного банку. Я думаю, що скажу за багатьох у цій кімнаті – ми сподіваємося, що її наступником стане компетентний, досвідчений менеджер, який буде вільним від політичного впливу", – сказала вона.

У цьому зв'язку Йованович підкреслила, що Гонтаревій на посаді глави НБУ довелося зіткнутися з безпрецедентними в світовому масштабі викликами і вона успішно з ними впоралася.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про готовність подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура технократа.

Раніше на підтримку голови НБУ неодноразово виступали посли країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, керівники міжнародних організацій, а також найбільша профільна асоціація України та керівники найбільших банків країни, відзначаючи успішне проведення регулятором під керівництвом Гонтаревої очищення банківського сектора.