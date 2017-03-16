Гривня закрила міжбанк на рівні 27,00 за долар
18:01, 16 березня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9415/28,9791 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У четвер, 16 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,96/27,00 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9415/28,9791 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9790 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 219,66 мільйона доларів.
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