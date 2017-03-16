Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,97 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2697,9001 (16 березня – 2688,0768)

100 EUR – 2893,7676 (16 березня – 2855,2752)

10 RUR – 4,6321 (16 березня – 4,5474)

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,96/27,00 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9415/28,9791 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9790 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 219,66 мільйона доларів.