"Сбербанк" прокоментував введені Києвом санкції проти його української "дочки"

Рішення України ввести санкції проти української "дочки" "Сбербанку" в РФ назвали "дискримінаційним й політично мотивованим", йдеться у повідомленні кредитної організації, передає РБК.

"Ми розчаровані рішенням української влади про введення санкцій щодо ПАТ "Сбербанк" (Україна)", — зазначає організація.

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У заяві наголошується, що банк планує узгодити з Національним банком України подальші дії й сподівається на підтримку регулятора у відновленні нормальної роботи ПАТ "Сбербанк".

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 15 березня 2017 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо низки юридичних осіб.

Санкції строком на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "БМ БАНК" в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.