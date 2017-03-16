Голова Пенсійного фонду розповів, коли і яким чином буде ліквідовано дефіцит ПФ

Дефіцит Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 мільярдів гривень, можливо ліквідувати до 2024 року за рахунок збільшення мінімальної зарплати та легалізації праці, заявив голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний.

"Я вважаю, що можливо погасити дефіцит бюджету Пенсійного фонду до 2024 року. Для цього нам потрібно змінити законодавство. Потрібно, щоб всі люди, які отримують дохід, були учасниками солідарної пенсійної системи", - сказав Зарудний.

Читайте такожПенсійний фонд не може повернути Держказначейству кредити на 48 мільярдів

За його словами, тільки 10 мільйонів з 20 мільйонів працездатного населення сплачують внески в Пенсійний фонд, проте вже зараз дефіцит фонду почав зменшуватися.

"У минулому році питома вага коштів держбюджету в бюджет Пенсійного фонду становив 56,3%, то в цьому році 49,7%. Це відбувається завдяки збільшенню власних доходів фонду. Одним з основних джерел цього зростання є збільшення мінімальної заробітної плати до початку цього року. Також важливим кроком до збільшення власних доходів є легалізація праці", - сказав глава фонду.

За словами Зарудного, ще одним резервом збільшення доходів фонду може бути погашення заборгованості перед Пенсійним фондом.

"Загальна заборгованість становить 18,9 мільярда гривень. Основну частину цієї суми становлять борги по відшкодуванню пільгових пенсій – понад 11 мільярдів гривень. Щоб такої ситуації не було, необхідно замість відшкодування підприємствами пільгових пенсій підвищити ставку єдиного соціального внеску. Цього року ми плануємо отримати від погашення заборгованості 3,2 мільярда гривень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках проведення пенсійної реформи розраховує значно скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду, а до 2024 року вийти на повністю бездефіцитний бюджет.