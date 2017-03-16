Гройсман про виділення траншу ЄС: "виключно важливий сигнал про реальну підтримку України"

Виділення другого траншу кредиту у розмірі 600 мільйонів євро у рамках програми надання макрофінансової допомоги Україні по лінії Європейського Союзу є важливим сигналом про підтримку нашої країни з боку ЄС. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після телефонної розмови з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Під час мого візиту в Брюссель 9-10 лютого цього року ми досягли домовленості Єврокомісією про виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 мільйонів євро. Сьогодні Єврокомісія оприлюднила остаточне рішення про надання цієї допомоги. Це виключно важливий сигнал про реальну підтримку з боку ЄС як України, так і реформ, які проводяться українським урядом. Ми цінуємо підтримку і допомогу!" - написав Гройсман.

Раніше в Єврокомісії зазначили, що Україна зможе отримати кошти наприкінці березня – початку квітня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні в загальному обсязі 11 мільярдів євро: 1,6 мільярда євро – кредити, 1,4 мільярда євро – гранти, 5 мільярдів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 мільярди євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала в загальній складності 600 мільйонів євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 мільярда євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 мільйонів євро. Однак виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримала.

Умова ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року і виявилося багато в чому несподіваним для нашої країни. На думку європейської сторони, прагнення влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісів і продажем деревини не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольований вивіз деревини мав місце, але держава не отримує від цього ніяких прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що несе серйозні екологічні наслідки для України. У цьому зв'язку ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу як не виконав свою пряму функцію, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також опрацювати стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року в ході візиту прем'єра Гройсмана у Брюссель глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 мільйонів євро і без прийняття закону про зняття експортного заборони – достатньо було просто зареєструвати законопроект у парламенті.