Санкції РНБО не вплинуть на законні інтереси клієнтів банку – "Сбербанк"

Як йдеться у зверненні банку до клієнтів, текст якого має УНІАН, український «Сбербанк» має всі необхідні ресурси та управлінський досвід для продовження стабільної роботи, а також орієнтований на підтримку своїх клієнтів – понад мільйон українських громадян і тисячі вітчизняних підприємств.

«Ліквідні активи і кредитний портфель банку на сьогодні перевищує 60 млрд грн, що практично в 4 рази більший за депозитний портфель з коштами українських фізичних і юридичних осіб на рівні 15,9 млрд грн і забезпечує виконання банком зобов'язань перед клієнтами», – наголошується в документі.

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Також банк подякував клієнтам за розуміння у зв'язку з тимчасовими незручностями, зумовленими протизаконними діями третіх осіб щодо блокування головного офісу фінустанови. «Ми вживаємо всіх необхідних заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків протиправних дій», – йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ, що вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій щодо дочірніх банків російських державних банків в Україні, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВіЕс Банк», терміном на рік.

Застосування санкцій означає заборону на проведення фінансових операцій на користь материнських банків, при цьому, за інформацією Нацбанку, зазначені санкції не будуть перешкоджати докапіталізації банків материнськими структурами та їх продажу новим інвесторам, а також розрахункам клієнтів банків.