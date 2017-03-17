Гройсман обіцяє підвищення пенсій цього року

Кабінет міністрів України разом із підготовкою пенсійної реформи в 2017 році має намір забезпечити підвищення пенсій.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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«Завдання моє як прем'єр-міністра і нашого уряду - в 2017 році домогтися ухвалення рішень про підвищення пенсій в Україні», - сказав він.

За словами прем'єра, Україні необхідно провести пенсійну реформу, яка дозволить забезпечити громадянам гідний розмір пенсій.

«Ми маємо побудувати нову, ефективну та справедливу пенсійну систему, яка приведе, за нашими розрахунками, до ліквідації дефіциту Пенсійного фонду до 2024 року. Це означає, що пенсійна система в країні буде стабільною, і найголовніше - ця реформа неминуче приведе до підвищення пенсій українських громадян», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України в березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат із одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 млрд грн. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється. Водночас, він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку. За розрахунками уряду, виконати завдання зі скорочення дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат та зростання кількості платників єдиного соціального внеску - ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.

За даними уряду, рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн виконується сьогодні в повному обсягу як у бюджетній сфері, так і в недержавному секторі економіки.