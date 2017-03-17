Україна не брала на себе додаткових зобов'язань для отримання траншу МВФ - Гройсман

Україна не брала на себе додаткових зобов'язань для одержання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд дол., який може бути виділений після засідання ради директорів МВФ 20 березня, оскільки транш надається відповідно до вже виконаних до березня 2017 року умов.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Я чую, що багато істерії навколо нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом... Але ви маєте знати, що черговий транш виділяється тоді, коли попередні заходи були виконані. Тобто фактично той транш, який ми можемо отримати після засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, яке відбудеться 20 березня, - це маркер виконання заходів станом на березень 2017 року», - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив, що подальші кроки для продовження співпраці з МВФ передбачають, зокрема, пенсійну реформу, яка потрібна в першу чергу самій Україні.

«Я звертаюся до всіх українських політиків. Шановні колеги, не розвивайте істерію з приводу самого меморандуму. Там немає нічого такого. Це план завдань, який в першу чергу потрібен Україні, будемо його спільно обговорювати і працювати над змінами, які принесуть користь українським громадянам», - наголосив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) в обсягу 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна одержала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. і розраховувала одержати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. до кінця 2016 року.

Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, включаючи ухвалення збалансованого держбюджету на 2017 рік і націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк», проте засідання Ради директорів з українського питання весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи та запровадження обігу земель. Засідання Ради директорів МВФ з українського питання відбудеться 20 березня.