Гройсман розповів про зарплати в 2017 році: підвищувати "мінімалку" більше не будуть

Мінімальні заробітні плати в Україні зростатимуть відповідно до плану, передбаченого держбюджетом на 2017 рік, інших підвищень у зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні не буде.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

«З 1 січня 2017 року, ми підняли мінімальну заробітну плату вдвічі до 3,2 тис. грн. Ми підняли заробітні плати вчителям на 50%, лікарям на 30% в 2017 році, бюджетом заплановано 10-відсоткове підвищення мінімальних соціальних стандартів і це означає, що це буде зроблено теж у 2017 році. Інші дії в 2017 році щодо питань зарплат зробити дуже і дуже складно...У 2108 році будемо робити наступні кроки... Тому не передбачається інше підвищення мінімальних заробітних плат у 2017 році», - сказав прем'єр.