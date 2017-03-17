Гройсман хоче досягти зростання економіки вище 3%, але блокада заважає йому

Торговельна блокада окупованих територій шкодить відновленню економіки, зменшує надходження в бюджет і шкодить фінансуванню армії.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми в IV кварталі 2016 року перейшли до серйозного економічного зростання - 4,7%. Ми мали зростання економіки в 2016 році 2,2%. Ми могли перевищити показники прогнозованого зростання в 2017 році до 3%. Але для цього потрібно завжди займати державницьку позицію, а не навпаки підігравати нашому ворогові, який хоче нас послабити, послабити економічно. Бо від валового продукту залежить зокрема й фінансування армії, і, на превеликий жаль, не всі це розуміють», - сказав він.

За словами прем'єра, перекриття поставок українських енергоресурсів з окупованих територій було очікуваним, однак несподіванкою стало те, що вперше поставки припинили активісти з українського боку.

«Я завжди говорив, що нам перекриють постачання наших енергоресурсів, з наших шахт, з наших територій, з наших надр. Але я ніколи не думав, що це станеться українськими руками. На превеликий жаль, ця блокада була проти української держави», - наголосив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, через які вугілля антрацитної групи поставлялося на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. 15 лютого Кабмін ввів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дали змогу знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем з енергопостачанням.

Енергетичну блокаду АТО розкритикували президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За оцінками об'єднання «Укрметалургпром», втрати металургійної і суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менш як 3,5 млрд дол.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Цим документом уряд дозволив переміщувати через лінію розмежування з зоною АТО тільки гуманітарні вантажі, а також товари, які необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

14 березня Порошенко заявив, що ряд українських підприємств у зоні АТО були незаконно конфісковані владою так званих «ДНР» і «ЛНР». За словами президента, Україна не може мати з цими активами жодних економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.

15 березня Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.