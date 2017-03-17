"Потрібно здешевлювати кредити для економіки": Гройсман просить НБУ прискорити зниження облікової ставки
Він зазначив, що вже відбувається зниження облікової ставки, але не так істотно, як би уряду хотілося.
Національний банк України має робити серйозніші кроки щодо здешевлення кредитів для української економіки.
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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Ми вважаємо, що Національний банк України має робити серйозніші й істотніші кроки щодо здешевлення кредитів в економіку нашої країни. Ми неодноразово ставили це питання перед Національним банком», - сказав прем'єр.
Він зазначив, що вже відбувається зниження облікової ставки, але не так істотно, як би уряду хотілося.
«Ми наполягатимемо, щоб ця робота була прискорена, і ми більше отримували ресурсів в економіку нашої країни», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман закликав Національний банк України опрацювати нові підходи до кредитування економіки і збільшення обсягів кредитування приватного сектору.