"Потрібно здешевлювати кредити для економіки": Гройсман просить НБУ прискорити зниження облікової ставки

Національний банк України має робити серйозніші кроки щодо здешевлення кредитів для української економіки.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми вважаємо, що Національний банк України має робити серйозніші й істотніші кроки щодо здешевлення кредитів в економіку нашої країни. Ми неодноразово ставили це питання перед Національним банком», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що вже відбувається зниження облікової ставки, але не так істотно, як би уряду хотілося.

«Ми наполягатимемо, щоб ця робота була прискорена, і ми більше отримували ресурсів в економіку нашої країни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман закликав Національний банк України опрацювати нові підходи до кредитування економіки і збільшення обсягів кредитування приватного сектору.