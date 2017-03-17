"Ощадбанк" достроково погасив півмільярда гривень рефінансування НБУ

Державний "Ощадбанк" достроково погасив заборгованість з рефінансування перед Національним банком України на суму 500 мільйонів гривень.

Як повідомила прес-служба банку, в цілому з 2015 року банк повернув НБУ 17,862 мільярда гривень, з яких близько 15,5 мільярда гривень - достроково.

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Банк також повідомив, що для остаточного розрахунку з регулятором за кредитами рефінансування залишилося виплатити близько 2 мільярдів гривень.

"Плануємо розрахуватися остаточно протягом 2017 року", – зазначив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

За інформацією банку, за січень-лютий 2017 року "Ощадбанк" отримав прибуток у розмірі 97,7 мільйона гривень, що на 19,2 мільйона гривень більше показника за аналогічний період 2016 року.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.