Економіка України в 2016 році зросла на 2,2% - Мінфін

Зростання реального ВВП України в 2016 році становить 2,2%, повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ході публічного звіту за показниками держбюджету за 2016 рік.

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"На сьогодні ми вже можемо говорити про 2,2% зростання реального ВВП в 2016 році", - сказала Маркарова.

За її словами, номінальний ВВП за підсумками року становив 2,396 трильйона гривень.

Також Маркарова нагадала, що інфляція в 2016 році знизилася до 12,4%, що практично відповідає прогнозам Мінфіну.

"Представляючи звіт за 2016 рік, рада сказати, що нам вдалося повернутися до зростання, і це головне досягнення поряд з виконанням або навіть перевиконанням по ряду статей", - сказала заступник міністра.

Ключовим фактором зростання бюджетних доходів вона назвала зміни податкового законодавства, включно зі збільшенням ставок акцизного податку та встановленням єдиної базової ставки податку на доходи фізосіб у розмірі 18%.

Також Маркарова зазначила, що в 2016 році на оборону і безпеку держави було направлено 121,3 мільярда гривень, що на 25,5 мільярда гривень, або в 1,3 рази більше порівняно 2015 роком.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в 2016 році становив 70 мільярдів гривень, що в 1,6 рази перевищує показник дефіциту за попередній рік на рівні 45 мільярда гривень, однак нижче встановленого граничного обсягу на рівні 83,694 мільярда гривень.

Зростання реального ВВП України за підсумками 2016 року, за оцінками Національного банку України, склав 2,2%.

За даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,7%, порівняно з попереднім кварталом - на 1,9%. Річні дані наразі не оприлюднено.