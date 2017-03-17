Гривня йде на вихідні з курсом 26,92 за долар

У п'ятницю, 17 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 28,8852/28,9255 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9093 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 554 угоди на суму 291,6 мільйона доларів.