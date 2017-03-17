Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні скоротився в 3,6 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні 2017 року склав 86,7 мільйона доларів проти 308,7 мільйона доларів дефіциту за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні 2017 року до січня 2016 року зріс на 48,1% – до 3,026 мільярда доларів, імпорт – на 32,4%, до 3,112 мільярда доларів.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,97 (у січні 2016 року – 0,87). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 184 країн світу.

За інформацією Держстату, в січні 2017 року обсяг експорту товарів в країни Європейського Союзу порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 25,6% – до 1,194 мільярда доларів і становив 39,5% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС у січні зріс на 5,2% порівняно з січнем 2016 року – до 1,210 мільярда доларів і становив 38,9% у загальному обсязі імпорту.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році становив 2,886 мільярда доларів проти 610,7 мільйона доларів профіциту за 2015 рік.