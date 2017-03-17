Мінфін цього року не планує докапіталізацію "Ощадбанку" і "Укрексімбанку"

Міністерство фінансів України в поточному році не планує докапіталізацію державних "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ході публічного звіту про показники держбюджету за 2016 рік.

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"Ми не очікуємо докапіталізацію "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" цього року", - сказала Маркарова, зазначаючи, що докапіталізація цих фінустанов за результатами проведеного Національним банком стрес-тестування та переоцінки кредитних ризиків в рамках нових правил регулятора вже завершена.

За її словами, можливо, що додатковий капітал знадобиться націоналізованому в грудні минулого року "ПриватБанку", сума якого стане відома після завершення аудиту у цій фінустанові.

Також Маркарова зазначила, що Мінфін цього року не чекає істотних обсягів кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб, оскільки найбільше навантаження на фонд було в минулі роки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні поточного року докапитализировал державні "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" на 4,7 мільярда гривень і 5,4 мільярда гривень відповідно шляхом випуску 15-річних облігацій внутрішньої держпозики в обмін на акції банків.

Раніше, на початку лютого, Кабмін вже проводив докапіталізацію "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" на 3,5 мільярда гривень і 3 мільярди гривень відповідно.

18 грудня 2016 року Кабмін прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.