Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,90 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2690,9264 (17 березня – 2697,9001)

100 EUR – 2889,2477 (17 березня – 2893,7676)

10 RUR – 4,6448 (17 березня – 4,6321)

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8852/28,9255 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9093 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 554 угоди на суму 291,6 мільйона доларів.