Мінфін наразі не може провести конкурс на посаду глави ДФС – Маркарова

Міністерство фінансів України поки не може провести конкурс на посаду глави Державної фіскальної служби, однак допускає звільнення перебуває під слідством Романа Насірова у разі офіційного підтвердження наявності у нього іноземного громадянства.

Про це УНІАН повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.

"Наразі людину відсторонено, а не звільнено, природно, жодних конкурсів не може бути. Як довго це буде, не відомо", – сказала Маркарова.

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При цьому, посилаючись на інформацію антикорупційних органів, вона припустила, що обвинувальний акт щодо Насірова може бути направлений у суд через два місяці.

Також Маркарова допустила, що Кабмін може скористатися своїм правом за законом про держслужбу і достроково звільнити Насірова у зв'язку з наявністю у нього іноземного громадянства, але при цьому зазначила, що поки цей факт не підтверджено офіційно. "Як тільки будуть докази – тоді", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили главі ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що посадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ, завдавши збитків державі на суму майже 2 мільярди гривень.

7 березня Солом'янський суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів – до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. 16 березня в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі (САП) заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу розміром 100 мільйонів гривень, і пізно ввечері Насірова звільнили з СІЗО. Сьогодні, 17 березня, Насіров повідомив, що ніколи не збирався тікати з України або ховатися.

За інформацією САП, Насіров має громадянство Великобританії та Угорщини, що сам глава ДФС спростовує. Сьогодні, 17 березня, голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що поки не має інформації, чи надійшли в СБУ відомості про подвійне громадянство Насірова.

Мінфін усунув Насірова від виконання посадових обов'язків голови ДФС, на даний час ці обов'язки виконує його заступник Мирослав Продан.