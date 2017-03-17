Дефіцит бюджету в 2016 був в рамках програми МВФ - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2016 року склав 2,9% ВВП, що відповідає встановленим в програмі з Міжнародним валютним фондом граничному рівню.

Про це повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова в ході публічного звіту за показниками держбюджету за 2016 рік.

"Дефіцит у межах, передбачених у програмі з МВФ, – 2,9%", – сказала Маркарова.

Читайте такожЕкономіка України в 2016 році зросла на 2,2% - Мінфін

Згідно презентації Мінфіну, доходи держбюджету за 2016 рік на 2,4% нижче, а витрати на 3,3% вище відкоригованого протягом року планового показника.

При цьому в міністерстві нагадали, що минулого року держбюджет, на відміну від попереднього року, не отримував надходжень у формі імпортного збору (в 2015 році – 25,2 мільярда гривень), ренти за транзит природного газу (в 2015 році – 3,4 мільярда гривень), цільової надбавки до тарифу на природний газ (у 2015 році – 2,7 мільярда гривень) і надходжень від продажу 3G-ліцензій (в 2015 році – 8,8 мільярда гривень).

Також практично відсутні заплановані на рівні 7,7 мільярда гривень надходження від спецконфіскації, а перерахування прибутку від Національного банку скоротилися в 1,6 рази – до 38,2 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в 2016 році становив 70 мільярдів гривень, що в 1,6 рази перевищує показник дефіциту за попередній рік на рівні 45 мільярдів гривень, однак нижче встановленого граничного обсягу на рівні 83,694 мільярда гривень.