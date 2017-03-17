Журналіст прогнозує створення Гонтаревою аудиторської компанії

Журналіст та блогер Олександр Дубинський стверджує, що Валерія Гонатрева після відходу з посади глави НБУ створить аудиторську компанію - конкурента "великої четвірки".

Таке твердження Дубинський зробив після заяви Гонтаревої на щорічній конференції інвесткомпанії «Драгон Капітал» у Києві про переоцінку обсягів кредитів, виданих ПриватБанком.

«Звернули увагу, як з часом змінюється позиція Гонтаревої про розмір інсайдерського кредитного портфелю у Приватбанку? На момент націоналізації найкращий банкір Східної Європи оцінювала розмір кредитів, виданих акціонерами ПБ акціонерам ПБ - в 97% портфеля. Зараз оцінка змінилася й складає всі 100%», - зазначив Дубинський.

«Всі 100% були операції з пов'язаними особами, навіть 3% не знайшли», - заявила Гонтарева.

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«Така точність і очевидний професіоналізм в оцінці говорить тільки про одне, на горизонті замаячив реальний конкурент аудиторських компаній "великої четвірки" в особі Валерії Олексіївни. І цілком ймовірно, коли вона закінчить свою чудову кар'єру в Нацбанку, то зможе забрати звідти своїх не менш талановитих співробітників й створити свою аудиторську компанію. Навіть бачу цю вивіску десь у Вашингтоні. Аудит з великої літери Г», - написав Дубинський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Великою четвіркою» називають чотири найбільші у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги - PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG.