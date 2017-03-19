Пєсков розповів про труднощі в економіці РФ через анексію Криму

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наслідки окупації Криму Росією привнесли багато труднощів в економіку країни, передає РБК.

Міжнародні події й поведінка низки країн Європи і США, які спостерігалися після анексії Криму, стали джерелом багатьох труднощів в економіці Росії, зазначив він.

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За словами Пєскова, ці труднощі торкнулися всієї країни, всіх регіонів. Однак Пєсков закликав не перебільшувати ціну, яку доведеться заплатити за окупацію півострова всім росіянам. Він вважає її "посильною".

"Очевидно, що ті події міжнародні та поведінка никзи країн на Заході, і в Європі, і в США, які пішли за "возз'єднанням" Криму з Росією, вони привнесли із собою багато труднощів для нашої економіки. І це стосується вже не Москви, Санкт-Петербурга, не Калінінграда, а всієї країни, всіх регіонів", — сказав прес-секретар Путіна.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.