У Мінфіні озвучили, яких втрат податків очікують внаслідок блокади ОРДЛО - ЗМІ

09:29, 19 березня 2017
Фінанси
1060

Припинення торгівлі з металургійними підприємствами на окупованих територіях спричинить втрату 1,6 млрд грн податків.

Втрата Україною десятків своїх підприємств в ОРДЛО призведе до значних збитків / Фото УНІАН

За розрахунками Міністерства фінансів, втрата 40 підприємств ОРДЛО в результаті заборони на переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі позбавить український бюджет близько 2 млрд грн податкових надходжень, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва з посиланням на джерело в міністерстві.

Автор вказує, що за оцінками Укрметалургпрому, припинення торгівлі з металургійними підприємствами на окупованих територіях спричинить втрату бюджетом 1,6 млрд грн податків.

"Джерело DT.UA у Міністерстві фінансів повідомило, що, за їхніми підрахунками, втрата 40 підприємств ОРДЛО коштуватиме бюджету в суму близько 2 млрд грн податкових надходжень. І ця цифра більше схожа на правду, ніж озвучені Гройсманом 32 млрд", - йдеться в статті.

Читайте такожГройсман хоче досягти зростання економіки вище 3%, але блокада заважає йому

За словами Самаєвої, опитані DT.UA експерти звернули увагу на те, що підприємства, які до останнього часу працювали в ОРДЛО під українською реєстрацією – це експортери, які не платили ПДВ, що утворює більшу частину податкових надходжень.

Те ж саме у зв'язку з офіційною збитковістю стосується і податку на прибуток. "Тобто прямі податкові втрати навряд чи будуть надто вже значущі. Набагато гірше, звичайно, із внесками до Пенсійного фонду і податком на доходи фізосіб — адже зарплати на великих підприємствах із чималими штатами платилися в основному офіційно", - підсумовує вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня РНБО ухвалила рішення про припинення вантажних перевезень на окуповану частину Донецької та Луганської областей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Товарна блокада окупованого Донбасу
Теги: #втрати#податки#блокада Л/ДНР