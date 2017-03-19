У Мінфіні озвучили, яких втрат податків очікують внаслідок блокади ОРДЛО - ЗМІ

За розрахунками Міністерства фінансів, втрата 40 підприємств ОРДЛО в результаті заборони на переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі позбавить український бюджет близько 2 млрд грн податкових надходжень, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва з посиланням на джерело в міністерстві.

Автор вказує, що за оцінками Укрметалургпрому, припинення торгівлі з металургійними підприємствами на окупованих територіях спричинить втрату бюджетом 1,6 млрд грн податків.

"Джерело DT.UA у Міністерстві фінансів повідомило, що, за їхніми підрахунками, втрата 40 підприємств ОРДЛО коштуватиме бюджету в суму близько 2 млрд грн податкових надходжень. І ця цифра більше схожа на правду, ніж озвучені Гройсманом 32 млрд", - йдеться в статті.

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За словами Самаєвої, опитані DT.UA експерти звернули увагу на те, що підприємства, які до останнього часу працювали в ОРДЛО під українською реєстрацією – це експортери, які не платили ПДВ, що утворює більшу частину податкових надходжень.

Те ж саме у зв'язку з офіційною збитковістю стосується і податку на прибуток. "Тобто прямі податкові втрати навряд чи будуть надто вже значущі. Набагато гірше, звичайно, із внесками до Пенсійного фонду і податком на доходи фізосіб — адже зарплати на великих підприємствах із чималими штатами платилися в основному офіційно", - підсумовує вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня РНБО ухвалила рішення про припинення вантажних перевезень на окуповану частину Донецької та Луганської областей.