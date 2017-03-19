МВФ переніс розгляд питання про виділення Україні траншу на невизначений термін

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд переніс на невизначений термін засідання з приводу виділення нашій країні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол.

Згідно з інформацією на сайті фонду, станом на ранок 19 березня українське питання відсутнє в порядку денному засідань ради директорів МВФ.

За даними МВФ, 20 березня фонд має намір розглянути питання Катару. Наступне засідання відбудеться в середу, 22 березня, і буде присвячене питанню Сент-Люсії. А потім у п’ятницю, 24 березня, МВФ проведе консультації щодо Науру, Ізраїлю та Домініканської Республіки.

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Відповідно до інформації у блозі прес-секретаря комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики у Facebook, до кінця наступного тижня в Україні перебуває технічна місія МВФ на запрошення Міністерства фінансів.

Будь-яка інформація про причини зникнення питання України з порядку денного на сайті фонду відсутня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що питання про виділення чергового траншу Україні за програмою допомоги МВФ буде обговорюватися на засіданні ради директорів фонду 20 березня.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 16 березня заявив, що очікує отримання чергового траншу МВФ наступного тижня. "Наступного понеділка (20 березня - УНІАН.) відбудеться зустріч директорів МВФ. Я думаю, наступного тижня ми вже отримаємо транш МВФ", - зазначив Данилюк.