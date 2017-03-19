Мінфін пояснив, чому МВФ переніс засідання щодо траншу для України

Рада директорів МВФ перенесла на короткий строк запланований на понеділок, 20 березня, розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування для України. Про це повідомили у прес-службі Мінфіну.

Читайте такожУкраїна не брала на себе додаткових зобов'язань для отримання траншу МВФ - Гройсман

"Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях", - йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін для максимальної ефективності програми. "Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд переніс на невизначений термін засідання з приводу виділення нашій країні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол.