Нацбанк відреагував на перенесення засідання МВФ щодо українського траншу

Національний банк України має намір у понеділок, 20 березня, провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням ефекту введення торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей, що сприятиме прискоренню виділення Міжнародним валютним фондом чергового траншу.

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Про це повідомляється на сторінці Нацбанку у мережі Facebook.

"Національний банк планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики. Оновлені макропрогнози будуть надані МВФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мінфін повідомив, що перенесення засідання ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду з приводу виділення нашій країні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол. викликане потребою в уточненні макроекономічних показників внаслідок введення торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей.