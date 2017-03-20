Всі банки з російським держкапіталом в Україні ведуть переговори про продаж - НБУ

Національний банк України заявляє, що всі українські банки з російським державним капіталом в Україні ведуть переговори про продаж. Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж", - заявила Рожкова.

За її словами, НБУ вважає продаж кращим способом покинути ринок України, тому що "в сьогоднішніх умовах, на жаль, про якомусь подальшому розвитку цих банків на території України говорити, звичайно, не можна".

Також Рожкова зазначила, що можлива продаж банків не вплине на їх клієнтів.

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Вона додала, що подпавшие під санкції банки є ліквідними та можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Як повідомлялося, 16 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом.