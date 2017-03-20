Безпрецедентна допомога: Світовий банк виділив на розвиток Африки $57 мільярдів

Світовий банк схвалив пакет фінансування для африканських країн на південь від Сахари в розмірі 57 мільярдів доларів, повідомляє Прайм.

"Мова йде про безпрецедентну можливості змінити траєкторію розвитку країн регіону", - цитує прес-служба слова президента групи Світового банку Джим Ен Кіма.

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Він зазначив, що нові кредитні лінії регіону спрямовані на допомогу в розвитку освіти, базового медичного обслуговування і постачання населення питною водою. Джим Ен Кім підкреслив, що крім цього програми банку нададуть допомогу сільському господарству, інфраструктури та інституційним реформам в низці африканських держав.

Із загальної суми 57 мільярдів доларів близько 45 мільярдів будуть виділені за допомогою Міжнародної асоціації розвитку - підрозділ Світового банку, яке допомагає найбіднішим країнам світу.

8 мільярдів доларів спрямують на інвестиції в приватний сектор економіки з боку іншої частини групи Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації. Третій підрозділ - Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділить ще 4 мільярди доларів.

Всього очікується, що фінансування торкнеться майже 450 різних проектів.