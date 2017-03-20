МВФ очікує протягом декількох днів на оновлені макропрогнози по Україні

Міжнародний валютний фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку і Міністерства фінансів України протягом кількох днів.

Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він нагадав, що Фонд переніс розгляд питання щодо завершення третього перегляду програми розширеного фінансування України.

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"Розраховую, що Національний банк і Міністерство фінансів зможуть протягом декількох днів надати необхідні макророзрахунки, і ми на Раді зможемо дуже скоро повернутися до розгляду питання виділення коштів Україні", - написав Рашкован.

Як повідомлялося, МВФ оновив графік засідань Ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 мільярда доларів, раніше заплановане на 20 березня, відкладається на невизначений термін.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

У свою чергу, Національний банк повідомив, що має намір сьогодні, 20 березня, провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням ефекту введення торгової блокади, щоб сприяти прискоренню отримання чергового траншу МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитного траншу в загальному обсязі 7,62 мільярда доларів і розраховувала отримати четвертий транш розміром 1 мільярда доларів до кінця 2016 року.

Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, у тому числі прийняття збалансованого держбюджету на 2017 рік та націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк", проте засідання Ради директорів по українському питанню весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обігу земель.