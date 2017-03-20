Президент не виключає збільшення витрат на оборону

Російська військова агресія є головною загрозою для розвитку України, у зв'язку з чим може виникнути необхідність підвищення сумарних витрат на оборону до рівня 5% ВВП.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"Російська військова агресія, і не тільки з окупованих територій, є головною загрозою розвитку України... Зараз безпосередньо на оборону витрачається 3,2% ВВП, а якщо взяти сумарно всі витрати на оборонний сектор - це близько 5% ВВП. Можливо, цю цифру доведеться збільшити", - сказав президент.

За інформацією Міністерства фінансів України, у 2016 році на оборону і безпеку держави було направлено 121,3 мільярда гривень, що на 25,5 мільярда гривень, або в 1,3 рази більше порівняно 2015 роком.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 лютого ввів у дію секретне рішення Ради національної безпеки і оборони України про основні показники державного оборонного замовлення на 2017-2019 роки.

За інформацією РНБО, серед пріоритетів у державному оборонному замовленні на 2017 рік вказані розробка і виробництво нових зразків озброєння та військової техніки, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, збільшення обсягу державних гарантій за кредитами та спрощення механізму їх отримання для суб'єктів господарювання, які залучаються до виконання державного оборонного замовлення.

Також державним оборонним замовленням передбачено забезпечити військових новим перспективним озброєнням і військовою технікою: сучасними ракетними і артилерійськими системами, броньованими ракетними катерами, безпілотними літальними апаратами, бронетанкової технікою, засобами радіоелектронної боротьби і радіолокації, сучасними засобами зв'язку і управління, комплексами розвідки для артилерійських підрозділів, засобами спостереження, прицілювання і нічного бачення.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з 2017 року перейти до планування державного оборонного замовлення на три роки замість одного.