Порошенко оголосив про перехід України від тактики виживання до стратегії стабільного зростання

Україна три роки тому пережила загрозу дефолта і переходить від тактики виживання до стратегії стабільного економічного розвитку, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Раді регіонального розвитку.

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Голова держави нагадав, що три роки тому дефолт нашої країни виглядав майже неминучим, оскільки по економіці вдарили війна, закриття російського ринку та падіння світових цін на сировину.

"Ще півтора роки тому ситуація в Україні була такою, що про перспективи розвитку ми могли лише мріяти. Однак зараз вже є підстави говорити про відновлення економіки і можливості починати перехід від тактики виживання до стратегії розвитку", - сказав Порошенко.

При цьому він зазначив, що вимушені рішення уряду дозволили переламати тренд, і ВВП України за підсумками 2016 року зріс на 2,2%, а промисловість оживає, показавши зростання за цей період на 2,8%.

Раніше аналогічні оцінки – про зростання реального ВВП України у 2016 році на 2,2% - оприлюднили в Міністерстві фінансів і Національному банку України.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в четвертому кварталі 2016 року, за даними Держстату, зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,7%, порівняно з попереднім кварталом - на 1,9%. Річні дані наразі не оприлюднено.

Раніше в уряді очікували зростання ВВП України за підсумками 2017 року на рівні 3%, однак після рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення торгової блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей чиновники та експерти припускають втрати валютної виручки поточного року на рівні близько 2 мільярдів доларів і зниження очікуваного рівня ВВП на 1,5-2,5 п. п.