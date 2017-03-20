Сьогодні влада проведе переговори з МВФ для якнайшвидшого отримання траншу - Порошенко

Міжнародний валютний фонд відклав засідання Ради директорів з українського питання, але сьогодні українське керівництво проведе переговори з Фондом для якнайшвидшого отримання траншу в 1 мільярд доларів, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Раді регіонального розвитку.

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"Сьогодні у нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, голови Національного банку, прем'єр-міністра, і я буду в цьому брати участь, для того, щоб виправити ті результати, які були викликані абсолютно безвідповідальною поведінкою українських політиканів. Ще раз підкреслюю - причиною відстрочки стали наслідки блокади (торгівлі з окупованими регіонами - УНІАН)", - сказав Порошенко.

За словами голови держави, Україна переконала МВФ в необхідності пенсійної реформи без підвищення пенсійного віку.

При цьому він нагадав, що всі кредити Фонду не проїдаються, а направляються в золотовалютні резерви України для підтримки гривні та фінансової системи.

"Золотовалютні резерви танули як сніг навесні, і на лютий 2015 року всохли практично до 5 мільярдів доларів. Сьогодні вони становлять 15,5 мільярда. Саме туди в першу чергу пішли кошти, отримані від Міжнародного валютного фонду. Їх не вкрала влада, їх не проїв народ, як дехто стверджує", - сказав Порошенко.

Вчора, 19 березня, МВФ оновив графік засідань Ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 мільярда доларів, раніше заплановане на 20 березня, відкладається на невизначений термін.

За інформацією Міністерства фінансів, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

У свою чергу, Національний банк повідомив, що має намір сьогодні, 20 березня, провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням ефекту введення торгової блокади, щоб сприяти прискоренню отримання чергового траншу МВФ.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що Фонд очікує оновлених макроекономічних прогнозів від Національного банку та Міністерства фінансів протягом декількох днів.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитного траншу в загальному обсязі 7,62 мільярда доларів і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярд доларів до кінця 2016 року.

Україна виконала ключові умови для отримання четвертого траншу, у тому числі прийняття збалансованого держбюджету на 2017 рік і націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк", проте засідання Ради директорів по українському питанню весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю, ключовими рекомендаціями в якому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обігу земель.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Скасування блокади можлива при реалізації окупантами вимог Мінських угод про припинення вогню і відведення важкого озброєння, а також повернення захоплених бойовиками підприємств.